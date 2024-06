Zivatarok, illetve felhőszakadás miatt adott ki egyes fokozatú, citromsárga színű figyelmeztetést Heves vármegye teljes területére a HungaroMet vasárnap kora reggel.

Mint írják, a felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, a napsütést időszakosan fátyolfelhők szűrhetik. Délelőttre az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik a csapadék, majd átmeneti szünetet követően a délután során az északnyugati tájakra újból záporok, akár heves zivatarok érkezhetnek. Az északnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 20 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

