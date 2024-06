A HungaroMet tette közzé azt a hétfői csapadékmennyiségeket is bemutató bejegyzést, melyben az látszik, hogy Verpeléten több mint 50, a gyöngyösi víztározónál pedig több mint 45 miliméter csapadék hullott.

– A mi kis ciklonunk. Még mindig pörög, forog felettünk az az örvény, amely sokfelé okozott bőséges csapadékot sőt van, ahol még most is esik az eső. Hétfőn napközben, ahogy közeledett délnyugat felől az örvény, úgy egyre többfelé alakultak ki záporok, zivatarok . A csapadékgócok - főként a ciklon középpontjánál - szinte egy helyben toporogtak, így a legfőbb veszélyforrást most a felhőszakadás jelentette. A délkeleti-keleti tájakat érintette legkevésbé a csapadék, máshol sokfelé hullott kiadós mennyiség, a Dunántúl egyes részein 70-80 milliméter közötti csapadékösszeget is mértek automata állomásaink, illetve észlelőink. A hirtelen lezúduló nagy csapadékot nem mindenhol tudta elnyelni a talaj, amely többfelé okozott komoly problémát – írta keddi bejegyzésben a HungaroMet. A bejegyzés kommentjei között videót is megosztottak a ciklonról.

