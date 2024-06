Mint arról korábban beszámoltunk, pénteken több helyen jégesővel érkezett meg a vihar. A Hungaromet Facebookon tette közzé, miszerint a Terpesen pillanatok alatt lezúdult csapadékmennyiség nagyjából a június havi átlagos csapadékösszegnek felel meg.

Jégesővel tombolt a vihar Pétervására környékén

Forrás: Kiss Réka/Beküldött

Olvasónktól kapott videóban látható az ítéletidő, amit a Pétervására és Terpes környékiek átéltek.

– A késő délelőtti óráktól kezdve egyre inkább kinyílt az a konvektív ablak, melynek eredményeként egyre magasabbra törtek a gomolyfelhők, és záporok, zivatarok pattantak ki - főként az ország északi és keleti tájain. Jó pár intenzív cella is kialakult, melyeket felhőszakadás, jégeső, illetve erős széllökések is kísérték. A mérési adatok jól tükrözik, hogy ilyen záporos, zivataros helyzetben nagyon kis területen belül is jelentősen változik a mért csapadék mennyisége. Automata állomásaink több helyen mértek 10 millimétert meghaladó összeget, míg az észlelőink kevesebb helyről jelentettek ekkora mennyiséget, azonban Terpesen 73,5 millimétert is regisztráltak, ami nagyjából a június havi átlagos csapadékösszegnek felel meg! - írta a Hungaromet a posztban.