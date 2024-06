Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szerda nulla órától szombat éjfélig az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján – tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményben. Mint írták, a hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek.

Az NNGYK és az OKF ezért azt kéri mindenkitől, hogy a nagy melegben fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet. A déli órákban ne tartózkodjanak a tűző napon, és ne feledkezzenek meg a napvédő krémek használatáról, a sapka vagy kalap viseléséről, továbbá aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb órákban pedig kerülje a megterhelő fizikai munkát. Az autóval közlekedőket különös óvatosságra intik, mivel rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a rendkívüli meleg, a vízparton tartózkodóknak pedig azt ajánlják, hűtsék le magukat, mielőtt vízbe mennek, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe. Felhívták a figyelmet arra is, hogy gyermekeket, továbbá háziállatot még néhány percre se hagyjon senki a parkoló autóban, mivel még a félárnyékban álló jármű utastere is életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot – írták.

Kérték továbbá, hogy a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsanak tüzet, ott is csak akkor, ha az adott vármegyében nincs tűzgyújtási tilalom, valamint, grillezéskor vagy bográcsozáskor a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Hozzátették, ilyen melegben ott sem javasolt elégetni a kerti zöldhulladékot, ahol egyébként azt az önkormányzat engedélyezi.

Ebben a melegben a hűsölésre gondolunk, otthonunkat is minél jobban szeretnénk lehűteni. A magyarok 67 százalékának nincs otthon klímája, legnagyobb arányban ventilátorral hűtenek a nyári melegben. Akik mégis vásárolnak, azok egyértelműen az ár és az energiafogyasztás alapján hozzák meg a döntésüket - derül ki a Hisense friss reprezentatív kutatásából. Új készülék beszerzésekor a nőknek és a 60 évnél idősebbeknek különösen sokat számít a szerelők véleménye. A klímával rendelkező magyarok a hűtés funkció mellett a fűtést is szívesen használják, de 10-ből csak 3 magyar tudja elképzelni, hogy a klíma legyen az elsődleges fűtési eszköz.