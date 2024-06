A HungarMet hétfőn délután citromsárga, azaz első fokú riasztást adott ki Heves vármegye két járására, így a hevesire és a füzesabonyira is zivatar veszélye miatt.

Mint azt a met.hu írja, estig egyre nagyobb területen, nagyobb számban a Dunántúlon várható zivatar. Nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladnak. Éjszaka csökken a zivatarok száma, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak. Kedden napközben elsősorban az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében valószínűek zivatarok, de kisebb számosságban másutt is kialakulhatnak. Estére, késő estére mindenütt megszűnnek a zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés, apró szemű jég kísérheti. Heves zivatarhoz kapcsolódóan erősen viharos szélroham és nagyobb méretű jég előfordulhat.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)