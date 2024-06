Kedden hajnalban a negyedig fagyos napot regisztrálta a Mohos-töbörben a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézet által üzemeltetett mérőállomás. A napi legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 0,15 Celsius fok volt hajnal 4 óra 30-kor – írja a Mohos-töbör közösségi oldalán.

A kezdődő melegebb időszak dacára a fennsík többi részén is csípős volt a reggel. A Kerékgyártó Róbert és csapata által monitorozott Vörösmeteor-töbörben is fagypontközeli, 0,4 Celsius fokon állt be legalacsonyabb hőmérséklet a hajnali órákban.

Mint írják, vannak gyakori tévhitek a töbrökkel kapcsolatban, melyeket érdemes tisztába tenni. A fennsíki oldásos töbrök nem barlangszerű lyukak és a hőmérsékleti inverzió kiterjedése nem néhány centiméter. A valóságban a Mohos-töbör fő hidegakkumulációs zónája kitejedt, igaz es sok más fennsíki dolina esetén is, melyek rendszert alkotva sokszor egybefüggő talajmenti, a töböraljakhoz közeledve légköri fagyokat okoznak a fennsíkon (nyáron is). Természetesen léteznek szakadéktöbrök, de esetünkben nem ilyenekről van szó.

A töbrök mikroklímarendszere nem a globális felmelegedés cáfolata. A mért értékek nem a lakosság riogatására szolgálnak, hanem szellemi tőkéjük bővítésére tétetnek közhírré. Így fontos a másodlagos források ellenőrzése az eredeti tartalmak alapján. A mért értékeket a kontextusukból kiemelni nem ajánlott. A töbrökbe lemenni továbbra is tilos, kivéve abban a néhány esetben, amikor turistaösvény halad át rajtuk. Vigyázzunk hát rájuk, hisz értékes hidegkedvelő fajok lakják őket.