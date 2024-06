Szombaton délelőttig az időnkénti felhősödésből kialakulhat helyenként zápor, esetleg az ég is megdörrenhet. Később átmenetileg határozottan csökken a záporos csapadék esélye, és sok napsütés valószínű a gomoly- és fátyolfelhők mellett. Késő délutántól nyugat, délnyugat felől erőteljesebb felhősödés kezdődik, és estefelé elsősorban a Nyugat-Dunántúlon már a záporok, zivatarok számossága is kissé növekedhet. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, zivatarok környezetében viszont erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Késő estére többnyire 19 és 26 fok közé hűl le a levegő, írja a HungaroMet.

