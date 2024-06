A szemfülesek már csütörtökön, illetve tegnap is megfigyelhették, hogy nem csak fátyolfelhők szűrik a napsütést, hanem szaharai por is van a légkörben - a ma reggeli műholdképen is gyönyörűen megfesti a felkelő nap a légkörben lévő port - írja a HungaroMet.

Kiemelték, a következő időszakban tovább növekszik a szaharai por koncentrációja felettünk, amely még nagyobb mértékben befolyásolhatja a sugárzást, így valamelyest a hőmérséklet alakulásába is beleszólhat (kicsit visszább foghatja a maximumokat - ez jelen esetben annyit jelent, hogy a maximum teteje pénteken inkább 37, 38 fok lesz, nem pedig 39, 40 fok).

Hozzátették, a felszín közelében van esély arra, hogy átmenetileg megemelkedjen a szálló por (PM10) koncentrációja, ám a szombaton érkező hidegfront kisöpri a légkörből. Ekkor szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, így saras esőre is számíthatunk - hívták fel a figyelmet a Facebookon.