A HungaroMet zivatar veszélye miatt riasztást adott ki Heves vármegye több járására.

Forrás: met.hu

Mint írták, délután a Tisza vonalában, a Tiszántúlon helyenként alakulhatnak ki zivatarok, ezzel együtt pedig a Dunántúlon egyre több helyen lehet számítani előfordulásukra nyugat, délnyugat felől. Utóbbi tájakon a zivatarok kis eséllyel akár rendszerbe is szerveződhetnek. Az esti, éjszakai órákban a zivatarok északkelet felé haladva egyre inkább az északi országrész fölé tevődnek át, az éjszaka második felétől számosságuk határozottan csökkenhet. Az erősebb zivatarcellákat viharos széllökések (körülbelül 60-90 kilométer per óra, lokálisan egy-egy helyen légzuhatagban több mint 90 kilométer per óra), jégeső (a Tiszántúlon 2 cm alatti, másutt 2-3 centiméter körüli átmérővel), lokálisan intenzív csapadék (nagyjából 15-25 milliméter) kísérheti.





