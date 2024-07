Időjárás 24 perce

Ismét fagyott a Bükk-fennsíkon

A negyven fokos napok után kicsit hűlt a levegő a Bükkben is, most pedig pár óráig dideregni is lehetett egy töbör mélyén.

Szombaton hajnalban fagypont alá hűlt a hőmérséklet a Mohos-töbörben és néhány órán keresztül úgy is maradt, tette közzé közösségi oldalán a Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézet kutatócsoportja. Mint írták, július 27-én a kora hajnali órákra -0,76 Celsius fokig süllyedt a 2 méteren rögzített léghőmérséklet az intézet által monitorozott Mohos-töbörben. A légköri körülmények kisugárzási szempontból sokáig kedvezőek voltak (derült, szélcsendes időjárás) így már éjfél előtt fagypont alá csökkent a 2 méteren rögzített léghőmérséklet. A fagy kitartott a késő hajnali órákig (több mint 5 órán keresztül) azonban a magasabb páratartalom és a fátyolfelhőzet miatt egy viszonylag konstans pályát vett fel a hőmérsékleti görbe, így kevéssel fagypont alatt állandósult a léghőmérséklet egészen napfelkeltéig. Ez volt az idei nyár hetedik fagyos napja a fennsíkon.

