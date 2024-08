Elsőfokú citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken akár huszonöt-harminc milliméternél is több csapadék eshet. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be - adta hírül a katasztrófavédelem oldala.

Riasztást adtak ki zivatar veszélye miatt.

Forrás: Hungaromet

Szombaton napközben nagyobb eséllyel és számban egy északnyugat (Győr) - délkelet (Békéscsaba) sáv területén alakulhatnak ki zivatarok, felhőszakadással kísért zivatarok, de emellett az ország más részein, több helyen számíthatunk kialakulásukra. Este, éjszaka is aktív marad a légkör: estétől leginkább az Alföldön, majd éjjel északnyugaton is elszórtan képződhetnek zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés (~60-80 km/h, néhol >90 km/h, erre a déli tájakon nagyobb az esély), jégeső (általában < 2 cm, intenzív zivatarok környezetében 3-4 cm) és intenzív csapadék (~10-25 mm) kísérheti. Rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék is lezúdulhat veszteglő zivataroknál (> 25-30 mm), írja a Hungaromet.

Vasárnap napközben az országban szórványosan alakulhatnak ki ismét zivatarok, majd a délutáni, késő délutáni óráktól dél felől intenzívebb, hevesebb zivatarok érhetik el a déli megyéket. A zivatarokat a mai naphoz hasonlóan viharos széllökés (~60-80 km/h, késő délutántól délen >90-100 km/h), jégeső (általában < 2 cm, a déli megyékben 3-4 cm) és intenzív csapadék (~10-25 mm) kísérheti. Az ismétlődő cellatevékenység és lassan mozgó celláknál 25-30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség is összegyűlhet - teszik hozzá.