A HungaroMet kedden délután felhőszakadás veszélye miatt másodfokú (narancs) meteorológiai riasztást adott ki Heves vármegye területére. Az érintett területen: intenzív záporból, zivatarból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A riasztások által érintett területeket, járásokat az alábbi hivatkozáson elérhető, folyamatosan frissülő térképen követhetik nyomon. Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről a riasztást, vagy módosítja annak szintjét, arról újabb közleményben számolunk be - írta a katasztrófavédelem oldala.

Fotó: met.hu

Ma legnagyobb eséllyel az ország északnyugati, nyugati felén - ezen belül is főként a Nyugat- és Észak-Dunántúlon, Pest megyében, valamint az Északi-középhegység nyugati részén - lesznek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához: kora délutánig valamelyest kisebb, majd egyre nagyobb számban fordulhatnak elő. A zivatarokat átmeneti viharos (~65-80 km/h) széllökés, intenzív csapadék (~15-20 mm), illetve jégeső (< 1-2 cm) kísérheti. Délután akár intenzívebb, egymást követő zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez a viharos széllökések mellett már nagyobb méretű (ált. 1-3 cm) jégeső, valamint felhőszakadás (ált. 30-50 mm) társulhat. Kiemelten középhegységeinkben 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat, amely arrafelé villámárvíz kialakulását eredményezheti. Az esti, késő esti órákban lassan csökken a zivatarhajlam - olvaható a HungaroMet oldalán.