A HungaroMet citromsárga riasztást adott ki Heves vármegye több járására is zivatarok előfordulásának lehetősége miatt. Elsősorban a délutáni, esti órákban számíthatunk zivatarokra, nagyobb számban a középső országrészben, illetve részben keleten, legkisebb eséllyel pedig a Dunántúl nyugati felében. A zivatarokat délután, este átmenetileg viharos széllökés, jellemzően kisebb méretű jég és lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Az éjszakai órákban csökken a zivatarhajlam, írják.

Riasztást adtak ki zivatarok előfordulásának lehetősége miatt

Forrás: met.hu

Esőre különösen nagy szükség van Hevesben is, az aszályt megsínylette a kukorica is, de az erdőkre, rétekre is elkelne a csapadék.