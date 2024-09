Reggel még csak a nyugati területeken kezdődhet el az esőzés, záporok kíséretében, de ahogy a nap folyamán haladunk előre, az eső országszerte megérkezik, helyenként zivatarokkal a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint. A hőség véget ér, erős lehűlés kezdődik. Délutántól a szél iránya északnyugatira fordul, mely helyenként erősebb széllökéseket is hozhat. A nappali csúcshőmérsékletek jelentős eltéréseket mutatnak: nyugaton, ahol hamarabb beköszönt a hűvös levegő, a hőmérséklet mindössze 19 fok körül alakul, míg a keleti határvidéken még 30 fok környékén tetőzhet a hőmérséklet. Itt az ősz!

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

