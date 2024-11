Észak, északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a legtöbb napsütésre délnyugaton számíthatunk. Nem lesz komoly csapadék. A délnyugati szél többfelé lesz élénk. +1 és +11 fok között alakul a hőmérséklet, DNy-on lesz a legenyhébb idő - írja a Köpönyeg.

Hozzátették, erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shuterstock