Szombaton napközben nyugaton több órára kisüt a nap, míg északkeleten és keleten egész nap párás, rétegfelhős idő várható. A hőmérséklet a borongós területeken 3 fok körül alakul, míg a napos tájakon akár 10 fokot is elérheti. Érdemes rétegesen öltözködni, különösen a ködös, hűvösebb területeken - írja a Köpönyeg.

Hozzátették gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

