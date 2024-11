Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a Hungaromet

Forrás: met.hu

Az Útinform is párás, ködös időre figyelmeztet. Mint írják, kedden megérkezhet a 2024-2025-ös téli szezon első havazása. Az előrejelzések alapján az ország északkeleti területein 0-2 cm friss hó, míg a magasabban fekvő, hegyvidéki részeken akár ezt meghaladó hóvastagság is lehetséges. Ezen kívül a reggeli órákban párás, ködös idő, de akár ónos szitálás is várható. Ezért kérjük, hogy az autósok a megváltozott téli időjárásnak megfelelően, fokozott óvatossággal közlekedjenek!