Készüljetek: újabb időjárási rémálom csap le Hevesre!

Kedden egy gyenge hidegfront labilizálta a légkört, ennek hatására előbb délnyugaton, majd északkeleten, keleten aktivizálódott a légkör. A zivatarokat szélerősödés, erős villámtevékenység, illetve lokálisan nagy csapadék kísérte - írja a HungaroMet. A keddi hidegfrontot mi is megtapasztalhattuk Heves vármegyében, hiszen több helyen zápor alakult ki, de jégeső is kísérte a vihart. Most viszont Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet, ami újra érinti Heves vármegyét.

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet

Forrás: Hungaromet

A HungaroMet szerda délutánra sem ígér jót: a délután folyamán ismét növekszik a zivatarok kialakulási valószínűsége, az országban elszórtan jelenhetnek meg zivatarok (eleinte kisebb eséllyel a Dunántúl nyugati részein, esetleg a középső, déli tájakon). Környezetükben viharos (60-75 kilométer/h) széllökés, jégeső (jellemzően 2 centiméter alatti átmérővel), az intenzívebb cellákban felhőszakadás (>25-30 miliméter) is előfordulhat.