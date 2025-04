Vérfagyasztó helyzet a Bükkben! Hogy lehet éjjel ilyen mélyre süllyedni?

Friss és hideg volt a reggel a Bükk-fennsíkon. A Mohos-töbröt monitorozó intézet azt írta közösségi oldalán, a dinamikus hétvége után viszonylagos légköri nyugalom állt be a Kárpát-medence térségében.

– A fölénk kerülő száraz légtömegek nyugalomba jutása után várható volt, hogy a fennsík töbreiben igen alacsonyak lesznek a léghőmérsékleti minimumok. Így volt ez a Mohos-töbörben is. Bár a szél egész éjjel mocorgott, a mérleg nyelve az inverzió kiépülése felé billent, és mínusz 13,5 Celsius fokig süllyedt hétfőn hajnalra a két méteren rögzített léghőmérséklet. Azért az idei április mínusz 22,6 Celsius fokos abszolút minimuma nem forgott veszélyben, a Bükk-fennsíkon igen zord volt a reggel. Ezt mi sem bizonyítja jobban annál, minthogy a Kerékgyártó Róbert és csapata által monitorozott Vörösmeteor-töbörben is mínusz 10 Celsius fok alatt állt be a hajnali minimum – írja.

A Mohos-töbörben megint hideg volt

Forrás: ME Földrajz-Geoinformatika Intézet / Facebook

Írtunk korábban a mínusz 22-ről, április elején mértek ennyit a töbörben. Akkor A Vörösmeteor-töbörben mínusz 21 Celsius fok volt a hajnali minimum hőmérséklet.