Nem lesz olyan szép hosszú hétvégénk, mint reméltük? Riasztás adott ki a HungaroMet Heves vármegyére is

A húsvéti hosszú hétvége nem indul valami fényesen. Az időjárás igazán változatos arcát mutatja pénteken és szombaton is, hiszen lesz benne napsütés, gomolyfelhő, de zápor és zivatar is, így a programokat érdemes rugalmasan tervezni - írja a Köpönyeg. De hogy milyen lesz a hosszú hétvége időjárása? A HungaroMet péntek reggel elsőfokú figyelmeztetést adott ki az ország összes vármegyéjére. Mint írják, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat!

Nem fest jól a hosszú hétvége időjárása

Forrás: HungaroMet

A hosszú hétvége időjárását így jósolja a Köpönyeg.hu:

Pénteki időjárás – esővel kezdünk

Nagypéntek reggelén, főként az északkeleti országrészben még előfordulhat eső, de nem sokáig marad velünk a borongós idő. Délnyugat felől fokozatosan szakadozik a felhőzet, és időnként előbukkan a nap is. A délután folyamán azonban ismét mozgalmasabbá válik az időjárás: egyre több gomolyfelhő képződik, és országszerte záporok, zivatarok alakulhatnak ki – néhol akár hevesebb kísérőjelenségekkel is. A szél nyugatira fordul, többfelé megélénkül, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul – attól függően, épp süt-e a nap, vagy egy zápor sodródik felettünk.

A részletes előrejelzést, ide kattintva a Köpönyegen olvashatják.