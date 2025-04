Ilyen időjárásra kell számítani a hosszú hétvégén Hevesben!

Akik úgy érezték, hogy a húsvéti hosszú hétvégét nem pihenéssel, hanem rohanással töltötték, most fellélegezhetnek: alig néhány nap, és újabb lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. A május 1-jével kezdődő négynapos hétvége nemcsak a feltöltődésre ad esélyt, hanem az előrejelzések szerint az időjárás is kedvez majd azoknak, akik a szabadba vágynak. Most megmutatjuk, mire számíthatsz a hosszú hétvégén.

Időjárás-előrejelzés: szép időre számíthatunk május elsején és a hosszú hétvégén.

Forrás: Magyar Nemzet

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a mostani hétvége nehézségei után a jövő héten már visszatérhet a tavasz. Mindez azt jelenti, hogy a záporok, zivatarok, viharok és a szél jelenléte egy időre nemcsak alábbhagy, de az is lehetővé válik, hogy egyre több időt töltsünk a szabadban - számolt be róla a Metropol.

Az AccuWeather előrejelzése alapján április 27-től, azaz most vasárnaptól kezdődően ugyanis fokozatosan melegszik majd az idő. A napsütéses órák számának emelkedésével pedig a nappali és az éjszakai hőmérséklet egyaránt emelkedni látszik. Nappal valamivel 20, éjjel valamivel 10 fok feletti hőmérsékletekre számíthatunk, ha az országos átlagot nézzük.

A május elsejei hosszú hétvége során, mely csütörtöktől vasárnapig tart, a mostani előrejelzések szerint sokat süt majd a nap. Az égen csupán néhány gomolyfelhő jelenhet meg, azok is elszórtan. A csapadék esélye minimális, de egy-egy kisebb futó zápor, zivatar lokálisan talán kialakulhat. Heves vármegye nagy részén ugyanakkor nem ez lesz a jellemző.

Éppen ezért, ha a május elsejét, az anyák napját és a hosszú hétvégét a szabadban szeretnénk tölteni, minden lehetőségünk meglesz rá.