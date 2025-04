Pokoli nyár várhat ránk: akár a 46 fokot is elérheti a hőmérséklet!

Az elmúlt években Magyarországon is drámaian érzékelhetővé vált a globális klímaváltozás hatása. A nyári hónapokban tapasztalható forró, száraz időszakok egyre hosszabbak és szélsőségesebbek, a meteorológiai előrejelzések pedig idén nyárra már akár 46 Celsius-fokos maximum-hőmérsékleteket is kilátásba helyeznek. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az éghajlatváltozást most egy erőteljes El Niño-jelenség is felerősíti, így a magyarországi időjárás még inkább kiszolgáltatottá válik az afrikai forró légtömegek betöréseinek.

Mit mondanak a szakértők?

A szakértők egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás az egyik legfőbb kiváltó oka a szélsőséges időjárási eseményeknek. Az ipari forradalom óta folyamatosan növekvő üvegházhatású gázok kibocsátása – elsősorban a szén-dioxid légköri koncentrációjának emelkedése – globális felmelegedéshez vezet. A melegebb légkör több energiát és nedvességet képes tárolni, ami felerősíti az időjárási szélsőségeket. A globális átlaghőmérséklet emelkedése nem egyenletesen oszlik el a bolygón. Az Európai Unió Copernicus klímafigyelő szolgálata és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) közös jelentése szerint Európa hőmérséklete kiemelkedő ütemben emelkedik – csaknem kétszer olyan gyorsan, mint a globális átlag. A hőség emiatt minden évben egyre elviselhetetlenebb – számolt be róla az Origo.

A portál cikkében kiemeli, hogy a meteorológusok szerint a rendkívüli hőség hátterében két jelenség együttes hatása áll: a globális éghajlatváltozást egy erőteljes El Nino-jelenség fokozza. Azt már a magyarok is megtapasztalták, hogy az afrikai forró légtömegek egyre gyakrabban érik el Európát. A térségben Magyarország lehet az egyik legsúlyosabban érintett ország, idén nyáron akár a 46 Celsius-fokot is elérhetik a maximum-hőmérsékletek. A legfrissebb ötéves átlagok azt mutatják, hogy Európában a hőmérséklet már 2,3 Celsius-fokkal haladja meg az ipari forradalom előtti szintet, szemben a globális 1,3 fokos emelkedéssel.

Mi áll a szélsőséges időjárás hátterében?

A klímaváltozás számos természetes és emberi eredetű folyamatot alakít át. Az óceánok melegedése – különösen az El Niño idején – több energiát ad át a légkörnek, ami felerősíti a hőhullámokat és a viharokat. Közben a jet stream légköri áramlatai is egyre gyakrabban „beragadnak”, ami tartós hőséget vagy hosszú esőzéseket eredményezhet.