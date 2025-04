Szupercella, havazás, melegrekord tavasszal - mi lesz a következő?

A klímakatasztrófa minden egyes tizedfokos emelkedéssel egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket produkál. Ez most márciusban is megmutatta magát, hiszen Ázsiában olyan hőhullám tombolt, mely több halálos áldozatot is követelt, de Párizs sem volt éppen hűvös. Sőt, egy érdekes ellentét is előkerült: március Európa egyes részein soha nem látott mennyiségű esőt hozott, míg más pontjain rekordszárazsággal kellett számolni - részletezik.