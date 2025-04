Ezt úsztuk meg Hevesben! Elképesztő pusztítást végzett a villámárvíz az ország másik felében

Csütörtökön Somogy és Tolna vármegyében rendkívüli időjárási események okoztak jelentős károkat. Heves esőzés, villámárvíz és sártenger bénították meg a közlekedést, és komoly kihívások elé állították a helyi lakosságot.​ Somogy vármegyében a 67-es főút több szakaszát is elöntötte a sár, különösen Kisbabapuszta térségében. A heves esőzések következtében a külső sáv 300-400 méteres szakaszon vált járhatatlanná, a járművek csak a belső sávot használhatták. A közútkezelő munkatársai folyamatosan dolgoztak a burkolat megtisztításán.

A brutális esőzések árvízeket okoztak Tolnában és Somogyban is. Volt, ahol a villámárvíz a kukát is elragadta.

A vasúti közlekedés sem maradt érintetlen: Tab és Mernye között vízátfolyás és sár akadályozta a vonatforgalmat. A MÁV pótlóbuszokat indított, hogy a kieső vonatokat pótolja. A Kaposvárról Siófokra tartó 38314-es vonat például visszafordult a mernyei állomásra.

Tolna: Villámárvíz és elöntött utcák Szekszárdon

Tolna vármegyében, különösen Szekszárdon, a heves esőzések villámárvizeket okoztak. A Tartsay Vilmos utca például teljesen víz alá került, az ott élőknek komoly kihívást jelentett a közlekedés. A város több pontján is hasonló helyzet alakult ki, a hirtelen lezúduló csapadék elöntötte az utcákat és az alacsonyabban fekvő területeket, és néhol például a kukákat is magával ragadta. Ráadásul ha mindez nem lett volna elég, még jégeső is esett Szekszárdon.

A 6-os főúton is jelentős torlódások alakultak ki az eső és a sár miatt. Kakasdon 30 méteres szakaszon a nagy mennyiségű csapadék és sár miatt csak lépésben lehetett csak haladni csütörtökön délután. A közlekedőknek hosszabb menetidővel kellett számolniuk, és több helyen is rendőri irányítás mellett haladhattak csak tovább.​

Meteorológiai háttér: Labilis légkör és lassú mozgású zivatarok

A HungaroMet szakemberei szerint a kialakult helyzetért a labilis légkör és a lassú mozgású, de nagy csapadékmennyiséget hozó zivatarok felelősek. Ezek a zivatarok egy-egy terület fölött hosszabb ideig elidőztek, jelentős mennyiségű csapadékot zúdítva le rövid idő alatt. A meteorológiai radarok 10 kilométer magas zivatarfelhőket is mértek, ami már jelentősnek számít.