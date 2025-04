Villámokkal és felhőszakadással csapott le a vihar Egerre + videó

Már a nap folyamán jeleztük, hogy a keddi viharokat követően szerdán is jelentős eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok Heves vármegyében. A Hungaromet előrejelzései alapján már napközben elsőfokú figyelmeztetést adtak ki heves zivatarok kialakulásának veszélye miatt – az előrejelzések pedig be is váltak, ugyanis szerda este heves zápor csapott le Egerre, a villámok csak úgy cikáztak a megyeszékhelyen.

Heves villámlással érkezett meg a vihar Egerbe, a fotó illusztráció.

Forrás: beküldött fotó

Este Eger térségében erős széllökésekkel, intenzív villámlással és felhőszakadásszerű esőzéssel csapott le a vihar. A megyeszékhelyen rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott le.

Bár sokan tartottak tőle, a jégeső szerencsére elkerülte Egert, így komolyabb károkról egyelőre nem érkezett hír.

A meteorológusok szerint a következő napokban is instabil marad az időjárás, így érdemes figyelni az előrejelzéseket és az esetleges újabb riasztásokat.