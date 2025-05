Szupercella tarolta le a Dunántúlt: jégeső és viharos szél pusztított vasárnap

Vasárnap délután Ausztria felől egy markáns szupercella érkezett Magyarország nyugati határához, amely az országon átvonulva heves, helyenként extrém időjárási eseményeket okozott. A szupercella a Dunántúlon, különösen Vas, Zala, Somogy, Tolna vármegyében és a Balaton környékén okozott jelentős károkat: több helyen jégeső, felhőszakadás, viharos, akár 90 km/órát meghaladó széllökések fordultak elő.

Brutális vihar csapott le a Dunántúlon, a felhőszakadás jégesővel, és erős széllökésekkel érkezett.

Forrás: Kovács Bálint/ vaol

Felhőszakadás, jégeső, vízátfolyások

A szentgotthárdi szupercella kiemelkedően veszélyesnek bizonyult: nagyobb méretű jég, felhőszakadás és 80–90 km/órás szélrohamok is előfordultak. A Balaton mindhárom medencéjében másodfokú viharjelzés lépett életbe, a tó nyugati oldalán és környékén is kialakultak zivatarcellák - számolt be róla a veol.hu. A vihar során a villámlás, égdörgés, intenzív csapadék és a jégeső jelentős közlekedési nehézségeket okozott, több útszakaszon vízátfolyás alakult ki, az autósoknak szinte nem lehetett kilátni a szélvédőkön.

A meteorológiai megfigyelő oldalak és a közösségi média tele voltak a látványos, karimás szupercellát, valamint a Somogy megyei Öreglakon lehullott jégesőt ábrázoló fotókkal, videókkal.

A zivatartevékenység vasárnap éjszaka kelet felé húzódott és fokozatosan gyengült, így Heves vármegye területét már csak gyengébb esőzések érintették, komolyabb vihar nem alakult ki.

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a déli, délkeleti tájakon szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet. Többfelé várható csapadék a délnyugatról északkelet felé tartó tömbökből: hazánk északnyugati felén inkább eső, zápor, míg a déli, délkeleti tájakon záporok, zivatarok - utóbbiak kialakulására délutántól számíthatunk, melyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati, északi felében 11 és 18, délebbre 19 és 25 fok között várható. Késő estére 7 és 15 fok közé hűl le a levegő.