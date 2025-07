Nem úgy alakul az augusztus, ahogy megszoktuk – meglepő fordulat az időjárásban!

Augusztusi időjárás: be fog válni a jóslat?

Bár a meteorológia hagyományosan a szakemberek és modellek terepe, a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kap az időjárási trendek értelmezésében. Ezúttal az AI egy 30 napos előrejelzés alapján elemezte augusztus várható alakulását: napos, meleg hónapot jósol néhány záporos nappal. Hogy mennyire válik be a jóslat? A következő hetekben kiderül – de az biztos, hogy az algoritmusok most már nemcsak kérdésekre válaszolnak, hanem napernyőt vagy esernyőt is tudnak ajánlani.

