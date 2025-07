Szélsőséges viharok és áramkimaradások várhatók Hevesben

A Hungaromet másodfokú zivatar figyelmeztetést adott ki az ország nagy részére, többek között Heves vármegyére is. A nagy kánikulát ismét viharok követhetik. Eközben az MVM áramkimaradásokra figyelmeztet.

Ismét hatalmas vihar sújthatja az országot

Forrás: Shutterstock

Szombaton napközben zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint kezdetben jellemzően az északnyugati megyék lehetnek érintettek, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti. A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek hazánk délkeleti felén, kétharmadán; legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon.

Viharos, akár 110 km/h-s széllökések, jégeső és felhőszakadás is jöhet

A legerősebb cellákhoz erősen viharos (>90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, egy-egy helyen >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Estétől egyre több helyen növekszik a zivatarok és a heves zivatarok kialakulási valószínűsége: éjszaka zivatarrendszer kialakulására is számítani lehet, amelyet - a már említett kísérőjelenségek mellett - akár 50 mm-es csapadékösszeget meghaladó felhőszakadás is kísérheti.

Vasárnap többfelé, és ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás (jellemzően > 30 mm, egy-egy helyen > 50 mm) társulhat, de jégeső (döntően 1-2 cm), és viharos széllökés (60-80 km/h) is kísérheti őket. Emellett károkozó szélrohammal (> 90 km/h) és jégesővel (>2 cm) kísért heves zivatar a keleti, északkeleti határvidéken fordulhat elő a déli óráktól estig.

Az időjárási helyzettől függően akár a legmagasabb, piros fokozatú riasztás kiadása is indokolt lehet vasárnap estig bezáróan – figyelmeztet a Hungaromet. Szombaton az északnyugati részek kivételével 25-29 fok között, délkeleten 29 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, majd vasárnapra mindenütt megszűnik a hőség.