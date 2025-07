Már most készülj, ekkor térnek vissza a zivatarok! Jégeső, szélvihar, minden jöhet Hevesben!

A hétvégén meleg, nyári időre számíthatunk Heves vármegyében, de a szombat délutáni óráktól már záporok és zivatarok is megzavarhatják a szabadtéri programokat. Érdemes átgondolni a kirándulásokat a hétvégi időjárás ismeretében, nehogy elkapjon az ítéletidő.

Zivatarok tarkíthatják a hétvégi időjárást

Forrás: Gazdag Mihály/Kelet-Magyarország

Hogyan alakul a hétvégi időjárás?

A HungaroMet előrejelzése szerint a péntek még kellemesen naposnak ígérkezik: a reggeli órákban 15–16 fokra hűl le a levegő, napközben viszont akár 28 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, így igazán ideális idő lesz szabadtéri tevékenységekhez, kiránduláshoz vagy akár strandoláshoz is.

Figyelem! Zivatar alakulhat ki!

Szombaton eleinte még sok napsütésre számíthatunk, de délutántól egy hullámzó frontrendszer miatt egyre többfelé alakulhatnak ki gomolyfelhők, majd helyenként záporok, zivatarok is megjelenhetnek – főként északnyugaton és a hegyvidéki területeken. A hőmérséklet napközben elérheti a 30 fokot is, de a zivatarok környezetében átmeneti lehűlés és szélerősödés is várható. A szél élénkké válhat, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. Mint a HungaroMet írja,

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Vasárnapra virradóra a front már áthalad az ország nagy részén, így a nap folyamán többfelé kell számítani csapadékra. Változékony, záporos-zivataros idő lesz jellemző, időnként azonban a nap is kisüthet. A hőmérséklet már kissé visszaesik: 23 és 29 fok közötti maximumokra számíthatunk, a szél pedig északiasra fordul és többfelé megélénkül. Zivatarok idején akár erős vagy viharos széllökések is kialakulhatnak.

Milyen programot tervezzünk?

Aki szabadtéri programot tervez hétvégére, annak érdemes péntekre vagy szombat délelőttre időzíteni azt. Vasárnap már nagyobb eséllyel számíthatunk csapadékra, ezért esernyő vagy esőkabát jól jöhet. A közlekedésben is érdemes óvatosnak lenni, főként zivatar idején, amikor romolhat a látási viszony és csúszóssá válhatnak az utak.

