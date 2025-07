Vasárnap már nem a hőséggel lesz gond Hevesben - fordulat jön az időjárásban

Az erősen felhős, vagy borult égből több hullámban várható eső, zápor, zivatar. Felhőszakadás és jégeső is lehet. Megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik az ÉNy-i szél. 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, megszűnik a kánikula – számolt be a vasárnapi időjárásról a Köpönyeg.

Vihar csaphat le Hevesben.

Forrás: Nagy Lajos / Forrás: MW/archív

A Hungaromat beszámolójából kiderül, hogy vasárnap többfelé, és ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás (jellemzően >30 mm, helyenként >50 mm) társulhat, de jégeső (döntően 1-2 cm), és viharos széllökés (nagyrészt 60-80 km/h) is kísérheti őket. A keleti, északkeleti területeken heves zivatar sem kizárt, erősen viharos (>90 km/h) széllökés és nagyobb méretű jégeső (>2 cm) kíséretében. Estére a nyugati, délnyugati területeken már jelentősen csökken a zivatarhajlam.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.