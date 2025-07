Nem véletlenül nyom a meleg? Megvan, mikor marhatnak Hevesbe az elemi erejű zivatarok

Fordulópontjához érkezik a nyár a hétvégén: lesz részünk perzselő napsütésben, de az ég is megdörrenhet. Aki a szabadba készül, nem árt, ha előre tájékozódik, mivel az időjárás ezúttal is tartogat meglepetéseket.

A nyár utolsó napjai is tartogatnak meglepetéseket időjárás szempontjából

Forrás: MW

Hétvégi időjárás: hőség, zivatar, lehűlés – mindenből kapunk egy kicsit

A HungaroMet előrejelzése szerint szombatra több veszélyjelzés is érvényben van Heves megyében is: másodfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt, ugyanis hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket villámlás, viharos szél és jégeső kísérhet. Emellett elsőfokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás miatt is, mivel intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 25–30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A magas középhőmérséklet is gondot okozhat: a napi átlaghőmérséklet 25 °C fölött alakulhat, ami tovább fokozza a fülledtségérzetet és a szervezetre nehezedő terhelést.