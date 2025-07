Egy dátum, két emlékezetes pillanat – te tudod, mi történt július 20-án?

Két szempontból is különleges ez a vasárnap. A világ számára egy történelmi pillanat zajlott 1969. július 20-án, hiszen ekkor lépett először ember a Holdra, emiatt július 20-a a Hold napja lett! - olvasható a HungaroMet Facebook oldalán.

Mire figyeljünk július 20-án?

Forrás: HungaroMet

Nekünk, magyaroknak is emlékezetes július 20-a, mivel 18 évvel ezelőtt, pont ezen a napon mértük hazánkban az eddigi legmagasabb hőmérsékletet, 41.9 fokot Kiskunhalason. Ezzel az abszolút maximum-hőmérséklet rekordunk is "felnőtt korba lépett". Na de nem kell megijedni, ennyire meleg ma még nem lesz, ugyanakkor tegnaphoz képest már magasabb értékeket mérhetünk, 29 és 35 fok közöttieket. Sok napsütésre számíthatunk a képződő gomolyfelhők mellett, melyek helyenként akár magasabbra is törhetnek, néhol zápor, zivatar nem kizárt belőlük - írják.