Nem mindenhol lesz zavartalan a napsütés vasárnap

Strandidő lesz 30 fok feletti maximumokkal és sok napsütéssel. Esetleg délkeleten fordul elő zápor, zivatar. Gyenge marad a szél - olvasható a Köpönyeg oldala.

Az időjárás az allergiásokat sem kíméli

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Keddre virradóan hidegfront érkezik, ami néhány fokkal mérsékli a hőséget, de csütörtökig újra melegszik a levegő. Akkor újabb front érkezik, ami keddi társához képest már markánsabb lehűlést hozhat - írja a HungaroMet oldala.

UV-sugárzás

Az UV-index 7–8-as értéket is elérhetett, ami már komoly napvédelmet igényel. A 6–7-es érték már magas UV-szintet jelent, ilyenkor a WHO határozottan javasolja a nap elkerülését 11:00 és 15:00 óra között, valamint a fényvédő krémek (legalább SPF 30), napszemüveg, kalap és hosszú ujjú ruházat használatát. A 8 feletti, azaz nagyon magas UV Index esetén már pár perc napon tartózkodás is elég lehet a bőr leégéséhez, különösen világos bőrűek esetében. Ilyenkor szinte kötelező a teljes körű védekezés, beleértve az árnyék keresését és a direkt napsütés kerülését a kritikus időszakban - írják.

A pázsitfű- és csalánfélék pollenszintje jelenleg közepes, ugyanakkor a párás idő hatására a gombaspórák koncentrációja folyamatosan emelkedik. Az útifű helyenként már eléri a magas szintet, és bár a parlagfűszezon még nem indult be, jelei már érzékelhetők – az allergiásoknak érdemes kerülni a hosszabb szabadtéri tartózkodást, különösen a kánikula miatt, amely tovább fokozhatja a tüneteket.