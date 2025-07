Már dörög az ég! – Intenzív vihar közelít Heves felé, kiadták a riasztást

Nem sokáig élvezhettük a viharmentes napokat, kedd délütán sötét felhők gyülekeznek Heves vármegye felett. A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki zivatar miatt.

Vihar csaphat le Hevesre

Forrás: HungaroMet

Intenzív vihar közelít Heves felé

Kedd estig az ország északkeleti harmadában elszórtan várhatóak zivatarok, amelyeket viharos erejű szél kísérhet (60–75 kilométer/óra). Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat (15–30 milliméter), illetve előfordulhatnak felhőszakadások is (30 millimétert meghaladó mennyiségben). A zivatarok környezetében néhol jégeső is kialakulhat, körülbelül 2 centiméteres vagy annál kisebb jégszemekkel - írja a HungaroMet.

Az éjszaka folyamán, főként a második felében – várhatóan a hajnali vagy reggeli órákban – az ország keleti harmadában újabb zivatarok alakulhatnak ki. Ezekhez néhol jégeső (1–2 centiméter átmérő), lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (20–30 milliméter), vagy akár felhőszakadás is társulhat.

Szerda éjfélig továbbra is elsősorban az ország északkeleti harmadában lehet számítani elszórt zivatarokra. Ezeket viharos szél kísérheti (60–80 kilométer/óra), valamint néhol jégeső is előfordulhat (legfeljebb 2 centiméter átmérő). Emellett szerdán délutántól éjfélig a nyugati országrészben is kialakulhatnak helyenként zivatarok. A keleti és nyugati tájakon egy-egy intenzívebb vagy heves zivatar sem zárható ki, amelyekhez akár 2 centimétert meghaladó jégátmérő, 90 kilométer/órát meghaladó széllökés és helyenként 15–25 milliméter csapadék is társulhat.

A Tisza-tavon másodfokú a készültség

A mérsékelt északnyugati szél (10–25 kilométer/óra) a déli óráktól időnként megélénkülhet, elérve a 25–35 kilométer/órás sebességet. Zápor környezetében erősebb széllökések is előfordulhatnak (40–45 kilométer/óra), míg zivatar esetén akár viharos lökésekre is lehet számítani (50–65 kilométer/óra) - írja a HungaroMet.

A nap elején többnyire napos, gyengén felhős idő várható, majd a késő délelőtti óráktól a napsütést egyre gyakrabban zavarhatja felhősödés. A délutáni órákban zápor, zivatar is kialakulhat.