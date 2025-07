Hétfőn is leszakadhat az ég Hevesben

A sok napsütés mellett megnövekszik a gomolyfelhőzet, de csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-28 fok közötti mérsékelten meleg idő lesz -olvasható a Köpönyeg oldalán.

Figyelmeztető előrejelzést adott ki zivatarra a HungaroMet

Forrás: HungaroMet



Figyelmeztető előrejelzés

Hétfőn a déli óráktól késő estig az ország keleti, északkeleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás (> 30 mm), viharos (60-75 km/h) szél, egy-egy helyen jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kísérhet. Másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar - írj a HungaroMet oldala.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.