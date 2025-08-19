augusztus 19., kedd

A keddi időjárás sokakat meglephet – jobb, ha felkészülsz

Címkék#strandidő#Időjáráselőrejelzés#meleg

Kedden sok napsütés, kevés felhő és strandidő várható. A hőmérséklet 32 fokig emelkedhet, csapadék nem valószínű.

Kedden igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul - írja a Köpönyeg oldala. 

Milyen idő várható kedd délután?
Milyen időjárás várható kedd délután?
Forrás: HungaroMet

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő. Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható - olvasható a HungaroMet oldalán. 

A gomolyfelhők leépülnek, kedd éjszakára kiderül az ég. Csapadék nem lesz. Gyenge marad a légmozgás is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, míg a vízpartok mentén, a nagyvárosok belterületein, és a magasabban fekvő helyeken enyhébb reggelre számíthatunk.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

