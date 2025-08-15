A kutatókat is meglepte milyen durva hőingás volt a Bükkben

Idén nyáron már a 34. fagyos napot jegyezhetjük fel a Bükkben, közölte a Mohos-töbröt monitorozó intézet. Az elmúlt napokhoz hasonló időjárási helyzet folytatódik: az anticiklon hatására kedvező feltételek alakultak ki az inverzióhoz a fennsík mélyedéseiben, például a Mohos-töbörben. Itt a nappali maximum elérte a 30,4 Celsius fokot, míg hajnalban mínusz 2,5 Celsius fokig hűlt a levegő. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a napon fagyot és hőséget is mérhettünk, jelentős hőingással kísérve.

Fagy és hőség is volt a Mohos-töbörben

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet /Facebook

Éppen egy napja írtuk meg, hogy elképesztő időjárási rekord dőlt meg ugyanitt. A Mohos-töbörben a mérések kezdete óta nem tapasztaltak ekkora napi hőingást, mint csütörtökön a hajnali minimum mínusz 5,1 Celsius fok, a délutáni maximum pedig 30,6 Celsius fok volt, így a különbség 35,7 Celsius fokra nőtt. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a napon egyszerre volt fagyos és hőségnap.