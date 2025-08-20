A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a Köpönyeg.hu.

A vihar előtti napon még meleg lesz

Forrás: Teol.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írják.

