A vihar előtti napon még meleg lesz

Nyugatra csapadékot jósolnak, csütörtökre azonban máshová is elérhet.

A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a Köpönyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írják.

Kedden hidegfront érkezéséről adtunk hírt, mely Magyarország felé a hét közepén érhet el. Csütörtökre érkezhet Kárpát-medence fölé a vihar.

 

