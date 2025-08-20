15 perce
A vihar előtti napon még meleg lesz
Nyugatra csapadékot jósolnak, csütörtökre azonban máshová is elérhet.
A ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal - írja a Köpönyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írják.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kedden hidegfront érkezéséről adtunk hírt, mely Magyarország felé a hét közepén érhet el. Csütörtökre érkezhet Kárpát-medence fölé a vihar.
Nem hitték, hogy lebukhatnak! Váratlanul csapott le a gyöngyösi városrendészet
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el
Úgy gurulhatunk Eger legfőbb ütőerén, mint az álom: kiderült, mikor indul a 25-ös főút felújítása