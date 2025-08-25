augusztus 25., hétfő

Esős napok után is durván sok nedvesség hiányzik a talajból - itt vannak a számok Hevesből

Címkék#HungaroMet#aszály#Kékestető

A sokéves átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott nyáron Heves vármegyében. Tovább tart az aszály, amely a megye nyugati felén súlyosabb.

Tóth Balázs

Augusztus 20. környékén - és a megelőző hétvégén - érkezett a szokásos lehűlés és csapadék, előtte azonban nem kényeztette el a vegetációt az időjárás. A mezőgazdasági aszály továbbra is jelen van az országban és a megye termőterületein. Az augusztus végi csapadék a HungaroMet szerint a kapás növények termésmennyiségét már nem javítja, de továbbra is szükség volna a nedvességre.

Tovább tart az aszály, a talaj felső rétegeiben is kevés a nedvesség
Forrás: Hungaromet

Az augusztus 20 előtti tíz napban Poroszlón kiemelkedően sok, 61 milliméter csapadék hullott, ezzel valamelyest enyhült a föld szárazsága, de a felső fél méter még mindig nem tartalmaz elég vizet. Harminc nap leforgása alatt Poroszlón 87 milliméter esőt regisztráltak, ami 23 milliméterrel haladja meg a szokásos mennyiséget, de például Eger 62 milliméternyi csapadékmennyisége már 20 milliméterrel elmarad attól. Nem is beszélve a Kékestetőről és a megye nyugati területeiről, ahol csupán 8-14 milliméter eső esett, ami a Kékes esetében 92 milliméterrel marad el a szokásostól, az alföldi és mátrai területen pedig 46-50 milliméterrel marad el attól.

A 90 napos időszakot tekintve a HungaroMet szerint Kékestetőn 185 milliméter a csapadékhiány, Egerben 83, Poroszlón 48, a Bükkben 150 milliméter, a Jászság környékén, Dél-Hevesben és Hatvan vidékén pedig 103 milliméter híja van az ilyenkor szokásos átlagos mennyiségnek. Országos átlagban 60-140 milliméter között változik a nyári csapadék csökkenése.

Csak a talaj legfelső rétegében van némi nedvesség

A felszínközeli talajréteg kellően nedves azokon a kisebb területeken, ahol legalább 20 milliméter esett az ünnep előtti hétvégén, hazánk döntő részén azonban száraz. A fölső fél méteres talajréteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában csaknem országszerte kritikusan száraz, az Alföldön csontszáraz, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta alig tartalmaz nedvességet. Hazánk nagyobb részén nagyfokú, vagy súlyos mezőgazdasági aszály van.

Megyénkben a talaj felső, vékony rétegében csak a Poroszló-Eger tengely környékén volt elegendő a talaj nedvességtartalma (Poroszlón 90 százalék, Eger környékén 70 százalék, de a Mátrában már ilyen sekély mélységben is csak 25 százalék volt a nedvességtartalom. A felső fél métert tekintve már a megye nagy részén az 50 százalékot sem érte el a talajnedvesség (csak Poroszló környékén haladta meg ezt kevéssel), a vármegye nyugati felében, illetve heves vidékén 20 százalék, a Mátrában 30 százalék körül alakult a mutató.

Az aszály miatt jóval kevesebb kukorica lesz

A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás. A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Néhány kisebb területen várható csak elfogadható termés. Heves nyugati felén erős az aszály a keleti részen közepes az aszályhelyzet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint. 

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

 

 

 

