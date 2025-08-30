augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

48 perce

Így küzd az ország a szárazsággal – mi vár a gazdákra?

Címkék#HungaroMet#aszály#mezőgazdaság#időjárás#kukorica

Az elmúlt napokban északon és északkeleten jelentős eső hullott, ami enyhítette a szárazságot. Az ország nagy részén azonban még mindig aszály sújtja a mezőgazdaságot.

Heol.hu

A HungaroMet szerint az elmúlt hét második felében északon, északkeleten jelentős csapadék hullott, melynek hatására az ország északi részén és helyenként a keleti határszélen jelentősen enyhült a mezőgazdasági aszály, de a legsúlyosabb szárazsággal sújtott középső országrészben most is nagyon kevés esett. Esőre országszerte nagyon nagy szükség lenne, bár az az érésben lévő kukorica és napraforgó terméskilátásain már nem javítana. A folytatásban számíthatunk csapadékra, előbb a hét végén, majd a jövő héten kedden is, mennyisége azonban várhatóan jócskán elmarad majd a szükségestől.

Az aszály még nem múlt el, az esőre továbbra is szükség van. 5 napos csapadékösszeg 2025. augusztus 24-ig
Az aszály még nem múlt el, az esőre továbbra is szükség van. 5 napos csapadékösszeg 2025. augusztus 24-ig
Forrás: HungaroMet

Az elmúlt 30 nap alatt a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti részén nagy területen még 10 milliméter eső sem esett, a 30 napos csapadékösszeg csaknem országszerte 20-55 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult - írja a HungaroMet.

Heves vármegyében a nyári hónapok során jóval kevesebb csapadék hullott a szokásosnál, a vármegye nyugati térségeiben különösen súlyosbodott az aszályhelyzet. A talaj felső rétege erősen kiszáradt, ezért a mezőgazdasági területeken továbbra is jelentős nedvességhiány tapasztalható.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszegének eltérése a sokéves átlagtól 2025. augusztus 27-ig 
Forrás: HungaroMet

Az ország nagyobb részén még mindig súlyos vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály, a legsúlyosabb helyzet a középső területeken van. Északon és helyenként a keleti határszélen ugyanakkor jelentősen enyhült, többfelé meg is szűnt az aszály.

Mezőgazdasági aszályszint nyári kultúrákra 2025. augusztus 27-én
Forrás: HungaroMet

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aszályhelyzet és helyenkénti javulás a mezőgazdaságban

A nyári növényeket erősen megviselte a júniusi és július eleji csapadékhiány. Július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten jelentős eső esett, ami öntözte a szántóföldeket. Ennek ellenére sok helyen fejletlenek maradtak az állományok, zöld tömegük elmarad a szokásostól. Több területen már elindult a növényszáradás. A csapadék egyenetlen eloszlása miatt nagy különbségek alakultak ki az öntözetlen táblákon. Az ország középső részén sokfelé nagyon rossz termés várható.
A kukoricát több helyen már le is silózták. Vannak azonban olyan térségek – főként a Kisalföldön és északkeleten –, ahol még elfogadhatók a kilátások. Ott a kukorica sokáig zöld maradt, a csövek szépen fejlődtek. A napraforgón is jól fejlett tányérok láthatók ezeken a területeken.

Milyen időjárás várható a jövő héten?

Az előttünk álló 6-8 nap során változékony, többször csapadékos időre lehet számítani. Már pénteken estétől megközelíti egy hullámzó frontrendszer a nyugati tájakat, aminek hatására vasárnap estig kelet felé terjedve sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A hétfő jellemzően száraz időt ígér reggeli ködfoltokkal, majd kedden újabb front és csapadék valószínű. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadékösszeg. Ennek hatására a mezőgazdasági aszály mérséklődhet. A hőmérséklet a hét végére a felhők és a csapadék hatására fokozatosan több fokot visszaesik, vasárnap 24 és 30 fok közötti csúcsértékek várhatók. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu