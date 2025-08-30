Így küzd az ország a szárazsággal – mi vár a gazdákra?

A HungaroMet szerint az elmúlt hét második felében északon, északkeleten jelentős csapadék hullott, melynek hatására az ország északi részén és helyenként a keleti határszélen jelentősen enyhült a mezőgazdasági aszály, de a legsúlyosabb szárazsággal sújtott középső országrészben most is nagyon kevés esett. Esőre országszerte nagyon nagy szükség lenne, bár az az érésben lévő kukorica és napraforgó terméskilátásain már nem javítana. A folytatásban számíthatunk csapadékra, előbb a hét végén, majd a jövő héten kedden is, mennyisége azonban várhatóan jócskán elmarad majd a szükségestől.

Az aszály még nem múlt el, az esőre továbbra is szükség van. 5 napos csapadékösszeg 2025. augusztus 24-ig

Forrás: HungaroMet

Az elmúlt 30 nap alatt a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti részén nagy területen még 10 milliméter eső sem esett, a 30 napos csapadékösszeg csaknem országszerte 20-55 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult - írja a HungaroMet.

Heves vármegyében a nyári hónapok során jóval kevesebb csapadék hullott a szokásosnál, a vármegye nyugati térségeiben különösen súlyosbodott az aszályhelyzet. A talaj felső rétege erősen kiszáradt, ezért a mezőgazdasági területeken továbbra is jelentős nedvességhiány tapasztalható.