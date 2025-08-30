1 órája
Így küzd az ország a szárazsággal – mi vár a gazdákra?
Az elmúlt napokban északon és északkeleten jelentős eső hullott, ami enyhítette a szárazságot. Az ország nagy részén azonban még mindig aszály sújtja a mezőgazdaságot.
A HungaroMet szerint az elmúlt hét második felében északon, északkeleten jelentős csapadék hullott, melynek hatására az ország északi részén és helyenként a keleti határszélen jelentősen enyhült a mezőgazdasági aszály, de a legsúlyosabb szárazsággal sújtott középső országrészben most is nagyon kevés esett. Esőre országszerte nagyon nagy szükség lenne, bár az az érésben lévő kukorica és napraforgó terméskilátásain már nem javítana. A folytatásban számíthatunk csapadékra, előbb a hét végén, majd a jövő héten kedden is, mennyisége azonban várhatóan jócskán elmarad majd a szükségestől.
Az elmúlt 30 nap alatt a Duna-Tisza közén és a Dunántúl keleti részén nagy területen még 10 milliméter eső sem esett, a 30 napos csapadékösszeg csaknem országszerte 20-55 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult - írja a HungaroMet.
Heves vármegyében a nyári hónapok során jóval kevesebb csapadék hullott a szokásosnál, a vármegye nyugati térségeiben különösen súlyosbodott az aszályhelyzet. A talaj felső rétege erősen kiszáradt, ezért a mezőgazdasági területeken továbbra is jelentős nedvességhiány tapasztalható.
Az ország nagyobb részén még mindig súlyos vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály, a legsúlyosabb helyzet a középső területeken van. Északon és helyenként a keleti határszélen ugyanakkor jelentősen enyhült, többfelé meg is szűnt az aszály.
Aszályhelyzet és helyenkénti javulás a mezőgazdaságban
A nyári növényeket erősen megviselte a júniusi és július eleji csapadékhiány. Július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten jelentős eső esett, ami öntözte a szántóföldeket. Ennek ellenére sok helyen fejletlenek maradtak az állományok, zöld tömegük elmarad a szokásostól. Több területen már elindult a növényszáradás. A csapadék egyenetlen eloszlása miatt nagy különbségek alakultak ki az öntözetlen táblákon. Az ország középső részén sokfelé nagyon rossz termés várható.
A kukoricát több helyen már le is silózták. Vannak azonban olyan térségek – főként a Kisalföldön és északkeleten –, ahol még elfogadhatók a kilátások. Ott a kukorica sokáig zöld maradt, a csövek szépen fejlődtek. A napraforgón is jól fejlett tányérok láthatók ezeken a területeken.
Milyen időjárás várható a jövő héten?
Az előttünk álló 6-8 nap során változékony, többször csapadékos időre lehet számítani. Már pénteken estétől megközelíti egy hullámzó frontrendszer a nyugati tájakat, aminek hatására vasárnap estig kelet felé terjedve sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A hétfő jellemzően száraz időt ígér reggeli ködfoltokkal, majd kedden újabb front és csapadék valószínű. Összességében a jövő hét közepéig nagy területen hullhat 10-20 millimétert meghaladó csapadékösszeg. Ennek hatására a mezőgazdasági aszály mérséklődhet. A hőmérséklet a hét végére a felhők és a csapadék hatására fokozatosan több fokot visszaesik, vasárnap 24 és 30 fok közötti csúcsértékek várhatók.
