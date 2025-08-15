augusztus 15., péntek

38 perce

Kiderült, elmossa-e az eső az augusztus 20-i tüzijátékot

Címkék#augusztus 20.#meteorológus#időjárás

Vasárnapra esőre számíthatunk, de visszatér-e a jó idő? Meteorológust kérdeztünk, milyen idő vár ránk augusztus 20-án.

Elek Andrea

Közeledik az augusztus 20-a, országszerte rengeteg szabadtéri rendezvényre várják az érdeklődőket. Megkérdeztük dr. Rázsi András egri meteorológust, milyen időjárásra számíthatunk nemzeti ünnepünkön.

Megengedi-e az időjárás az augusztus 20-i tűzijáték megtartását?
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Dr. Rázsi András elmondta, hogy a nagy kánikulának egy front vet véget vasárnap.

– Ez a front átöblíti a Kárpát-medencét. Nem lesz ilyen hőség, a mostani 36 fok helyett a 30-at fogja alulról súrolni a hőmérséklet. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki nagy mennyiségű csapadékkal – fogalmazott a meteorológus.

Hogyan alakul az augusztus 20-i időjárás?

Szavai szerint ezután fokozatosan visszamelegszik a hőmérséklet, 20-ára csendes, meleg időre számíthatunk 30 fok fölötti hőmérséklettel.

– A szerencse, hogy a hajnali minimumok már nem 20 fok fölött lesznek, mint most, hanem lehűlhet 15 fokig is. A nem légkondicionált lakásokat érdemes ekkor átszellőztetni, hogy pár óráig kellemes hőmérséklet legyen – javasolta dr. Rázsi András.

Aki pedig mindezek után szeretne válogatni az egri programok közül, ebben a cikkünkben megtalálja a kínálatot:

 

 

