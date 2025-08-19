augusztus 19., kedd

Kiderült, milyen időjárás várható augusztus 20-án Hevesben

#augusztus 20#Időjáráselőrejelzés#időjárás#zápor#zivatar

Bár nyugat felől estére már zivatarok érkezhetnek az ország egyes részeire, Heves vármegyében zavartalanul ünnepelhetjük augusztus 20-át. A HungaroMet előrejelzése szerint napsütéses, meleg, szeles, de alapvetően csapadékmentes időre számíthatunk.

Az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében nemzeti ünnepünkön napközben még száraz légtömeg alakítja időjárásunkat, majd estétől egy úgynevezett meleg nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör – számolt be az augusztus huszadikai időjárásól a HungaroMet Facebook-oldalán.

Augusztus 20-án még száraz, meleg időjárás várható napközben.
Augusztus 20-án még száraz, meleg időjárás várható napközben.
Forrás: HungaroMet / Facebook

Mit jelent ez magyarul?

Augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. 
A nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) is kísérheti.

Mire számíthatunk Hevesben?

Heves vármegyére nem adott ki figyelmeztetést a Hungaromet, így valószínűleg nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk nemzeti ünnepünkön. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul. 

Leszakadt az ég, az egri régiségvásárt is elmosta a vihar vasárnap:


 

