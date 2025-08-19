Kiderült, milyen időjárás várható augusztus 20-án Hevesben

Az északnyugat felől közeledő hidegfront előterében nemzeti ünnepünkön napközben még száraz légtömeg alakítja időjárásunkat, majd estétől egy úgynevezett meleg nedves szállítószalag hatására az ország északnyugati felén már labilizálódik a légkör – számolt be az augusztus huszadikai időjárásól a HungaroMet Facebook-oldalán.

Augusztus 20-án még száraz, meleg időjárás várható napközben.

Forrás: HungaroMet / Facebook

Mit jelent ez magyarul?

Augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

A nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, de éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) is kísérheti.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mire számíthatunk Hevesben?

Heves vármegyére nem adott ki figyelmeztetést a Hungaromet, így valószínűleg nem kell záporokra, zivatarokra számítanunk nemzeti ünnepünkön. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul.

Leszakadt az ég, az egri régiségvásárt is elmosta a vihar vasárnap: