Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas ciklon, hamarosan eléri az országot - figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!

Kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olaszok a Lukas névvel illettek. A légörvény északkelet felé halad, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Úton Hevesbe a változás - óriás ciklon közelít

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. / Facebook

A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat.

Hazánkban az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől északnyugat felé nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig csak kevés helyen valószínűek csapadékgócok.

Csütörtökre a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt 2. fokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig. A heves zivatarok erősen viharos (> 90 km/h) széllökéseket, felhőszakadást (> 30 mm) és jégesőt (~ 2 cm) hozhatnak.