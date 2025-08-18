1 órája
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak
Egerszóláton is lecsapott a vasárnapi zivatar. A település két pontja között meglepően nagy volt a különbség a csapadékmennyiségben.
Az elmúlt hétvégén megérkezett a várva-várt enyhülést hozó zivatar. Bodó Olivér az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban közzétett egy érdekes bejegyzést, melyben arról számolt be, hogy Egerszóláton belül, a település két pontját tekintve nagy különbség volt a csapadékmennyiségben.
Pontosabban Egerszólát Fő utcáján 5 milliméter eső esett, míg a falu végén, a Szabadság utcában 8 milliméter volt a csapadékmennyiség. Olivér már rég várta, hogy írhasson egy ilyen bejegyzést, mert a nyári záporos-zivataros időszakban a meteorológiával foglalkozók gyakran megkapják a következő mondatot:
Nem értenek ezek semmihez, azt mondták lesz eső és egy csepp sem esett
A vasárnap reggeli zivatar esete tökéletesen prezentálja azt, hogy mennyire is nehéz előrejelezni, hogy pontosan hol mennyi csapadék fog hullani a nyári időszakban.
700 méteres távolságon belül 3 milliméter különbség alakult ki a két mért helyszínen. Ez így elsőre nem tűnhet soknak, de gondoljunk csak bele, azon a területen négyzetméterenként 3 liter vízzel több érte el a földet, ami azért már nem annyira elenyésző. A záporos, zivataros gócok egy-egy adott terület fölött vonulnak végig, ezek időnként olyan lokálisak lehetnek, hogy csak egy "vékonyabb" területet, sávot érintenek és hektikus csapadékeloszlásokat okoznak - részletezi.
További csapadékösszegek a környező településekről:
- Tarnaszentmária: 9,4 milliméter
- Verpelét: 26,0 milliméter
- Eger (Hajdúhegy): 8,3 milliméter
- Eger (Almagyar domb): 14 milliméter
- Kerecsend: 242 milliméter
- Poroszló: 52 milliméter
A légvonalban nagyjából 4-5 kilométerre lévő Verpeléten is az itteni mennyiség sokszorosa hullott.
Összességében, ezek alapján elmondható, hogy most ismét az egerszóláti lakosok húzták a rövidebbet, a környező településeken itt hullott a legkevesebb eső.