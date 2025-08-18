Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak

Az elmúlt hétvégén megérkezett a várva-várt enyhülést hozó zivatar. Bodó Olivér az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban közzétett egy érdekes bejegyzést, melyben arról számolt be, hogy Egerszóláton belül, a település két pontját tekintve nagy különbség volt a csapadékmennyiségben.

A csapadékmennyiség helyenként jelentősen eltért

Forrás: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu

Pontosabban Egerszólát Fő utcáján 5 milliméter eső esett, míg a falu végén, a Szabadság utcában 8 milliméter volt a csapadékmennyiség. Olivér már rég várta, hogy írhasson egy ilyen bejegyzést, mert a nyári záporos-zivataros időszakban a meteorológiával foglalkozók gyakran megkapják a következő mondatot:

Nem értenek ezek semmihez, azt mondták lesz eső és egy csepp sem esett

A vasárnap reggeli zivatar esete tökéletesen prezentálja azt, hogy mennyire is nehéz előrejelezni, hogy pontosan hol mennyi csapadék fog hullani a nyári időszakban.

700 méteres távolságon belül 3 milliméter különbség alakult ki a két mért helyszínen. Ez így elsőre nem tűnhet soknak, de gondoljunk csak bele, azon a területen négyzetméterenként 3 liter vízzel több érte el a földet, ami azért már nem annyira elenyésző. A záporos, zivataros gócok egy-egy adott terület fölött vonulnak végig, ezek időnként olyan lokálisak lehetnek, hogy csak egy "vékonyabb" területet, sávot érintenek és hektikus csapadékeloszlásokat okoznak - részletezi.