Mai évfordulók
Kettészakadt a kis hevesi falu a vasárnapi zivatarban: megtörtént, amire csak kevesen gondolnak

Címkék#csapadékmennyiség#időjárás#zápor

Egerszóláton is lecsapott a vasárnapi zivatar. A település két pontja között meglepően nagy volt a különbség a csapadékmennyiségben.

Heol.hu

Az elmúlt hétvégén megérkezett a várva-várt enyhülést hozó zivatar.  Bodó Olivér az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban közzétett egy érdekes bejegyzést, melyben arról számolt be, hogy Egerszóláton belül, a település két pontját tekintve nagy különbség volt a csapadékmennyiségben. 

A csapadékmennyiség helyenként jelentősen eltért
 A csapadékmennyiség helyenként jelentősen eltért
Forrás: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu

Pontosabban Egerszólát Fő utcáján 5 milliméter eső esett, míg a falu végén, a Szabadság utcában 8 milliméter volt a csapadékmennyiség. Olivér már rég várta, hogy írhasson egy ilyen bejegyzést, mert a nyári záporos-zivataros időszakban a meteorológiával foglalkozók gyakran megkapják a következő mondatot:

Nem értenek ezek semmihez, azt mondták lesz eső és egy csepp sem esett

A vasárnap reggeli zivatar esete tökéletesen prezentálja azt, hogy mennyire is nehéz előrejelezni, hogy pontosan hol mennyi csapadék fog hullani a nyári időszakban.
700 méteres távolságon belül 3 milliméter különbség alakult ki a két mért helyszínen. Ez így elsőre nem tűnhet soknak, de gondoljunk csak bele, azon a területen négyzetméterenként 3 liter vízzel több érte el a földet, ami azért már nem annyira elenyésző. A záporos, zivataros gócok egy-egy adott terület fölött vonulnak végig, ezek időnként olyan lokálisak lehetnek, hogy csak egy "vékonyabb" területet, sávot  érintenek és hektikus csapadékeloszlásokat okoznak - részletezi. 

További csapadékösszegek a környező településekről:

  • Tarnaszentmária: 9,4 milliméter
  • Verpelét: 26,0 milliméter
  • Eger (Hajdúhegy): 8,3 milliméter
  • Eger (Almagyar domb): 14 milliméter
  • Kerecsend: 242 milliméter
  • Poroszló: 52 milliméter
    A légvonalban nagyjából 4-5 kilométerre lévő Verpeléten is az itteni mennyiség sokszorosa hullott.
    Összességében, ezek alapján elmondható, hogy most ismét az egerszóláti lakosok húzták a rövidebbet, a környező településeken itt hullott a legkevesebb eső.

 

 

