Nem vicc: a csütörtöki kánikula már-már személyi edzőként izzaszt

A felhőtlen, tiszta égbolt alatt a hőmérséklet gyorsan emelkedik, így már délelőtt közelíthetjük a 30 fokot. A délutáni órákra országszerte 35–36 fok körüli időjárás alakul ki, a napsugarak ereje pedig a nyár csúcsát idézi - írja a Köpönyeg.

Csütörtöki időjárás: tetőzik a kánikula

Fotó: Németh András Péter / MW

A csütörtöki időjárás Hevesben: tetőzik a kánikula

A légkör továbbra is száraz marad, csapadékra a legkisebb esély sincs, így a szabadtéri programokat és a strandolást sem zavarja majd semmi. A keleties irányból fújó szél csak gyengén lengedez, ezért a forróságot semmi nem enyhíti, és a hőségérzet a valósnál is magasabb lehet.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a nap folyamán a UV-sugárzás a nagyon erős, sőt helyenként extrém tartományba emelkedik, ezért délelőtt 11 és délután 15 óra között különösen fontos a fényvédelem. A világos, szellős ruházat, a napszemüveg és a fejfedő viselése most nem csupán kényelmi, hanem egészségügyi kérdés is.

Csütörtök tehát igazi strandidőt tartogat, amely ugyan kedvez a nyári kikapcsolódásnak, de a tartós hőség miatt érdemes ügyelni a folyamatos folyadékpótlásra és kerülni a túlzott fizikai megterhelést a legmelegebb órákban - összegzi a Köpönyeg.

Az orvosmeteorológia szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.