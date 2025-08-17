augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Vihar

50 perce

Hétfő reggelig bárhol leszakadhat az ég - Hevesben nagy területen várható eső a meteorológus szerint

Címkék#csapadék#vihar#zivatar

Az Alföldön és az Északi-középhegységben nagy területen várható hétfő reggelig csapadék, szeszélyes területi eloszlásban.

Heol.hu

Szombat este megérkezett a vihar megyénkbe, több helyen úsztak az utcák miatta, azonban nem mindenhol. A következő órákban a Tiszántúl felé elmozdult zivatarok várhatóan egyre inkább feloszlanak, és a Duna-Tisza közi összeáramlásban kezdenek egyre erőteljesebben fejlődni. Még az éjszakai órákban is, de maga a frontális hidegebb levegő is fokozatosan elkezdi délkelet felé éjjel kiszorítani ezeket az országból - írta Tóth Tamás meteorológus.

Vajon hozzám érkezik eső? Meteorológus válaszol
Forrás: Tóth Tamás meteorológus / Facebook

A csapadék struktúráját, területi eloszlását kell figyelni. Egy telefonos applikáció nem tudja eltalálni a pontos csapadékmennyiséget. Mint írta, a nem hidrosztatikus modellek (amelyek nem az okostelefonok adatbázisát adják) is jó esetben 1,5-3 kilométer, a globálisaké 9-20 kilométer. A valóságban ennél sokkal nagyobb lesz a területi szórás a csapadékban. A csapadékkal jelzett országrészekben, ahol épp egy lassú mozgású zivatarfelhő kialakul, szinte felhőszakadásszerűen esik és ledob akár 50 mm-t, pár kilométerrel arrébb pedig lehet, hogy semmit.

 

 

