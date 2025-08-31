Közel sincs még vége a viharnak, újabb riasztást adott ki a HungaroMet Hevesre

A HungaroMet vasárnap este elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt. A figyelmeztetés Heves vármegye három járására vonatkozik: az Egri, a Pétervásárai és a Bélapátfalvai térségre. Egerben már szakad az eső.

Egerben már eleredt az eső

Forrás: HungaroMet

Vasárnap késő estig jellemzően a Duna-Tisza közé és az Alföld délkeleti részén még kialakulhatnak zivatarok átmeneti intenzív csapadék (10-30 milliméter) kíséretében. A holnapi nap során veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Megj.: A holnap hajnali órákban az ország északi felében foltokban sűrű köd képződhet - írja a HungaroMet.

Figyelem!

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.

Vasárnap délután viharosra fordult az időjárás Egerszóláton, Verpeléten meg nagy zuhé volt.