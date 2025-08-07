1 órája
Ettől még az edzettek is ledermednek! Nem kellene itt lennie, de újra észlelték a bükki fák között!
Szokatlanul hideg éjszaka köszöntött a Bükk-fennsíkra csütörtökön. A Mohos-töbör mélyedésében hajnalra mínusz 2,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet.
Csütörtökön éjszaka tovább folytatódott a fagyos nyári napok sorozata a Bükk-fennsíkon – írja a Mohos-töbröt monitorozó intézet közösségi oldalán. Bár a légköri körülmények csak egy néhány órás meteorológiai ablakban voltak kedvezőek, így is mínusz 2,7 Celsius fokig csökkent a léghőmérséklet a Mohos-töbörben.
Nagyon zavart, kései kiépülés előzte meg a minimumhőmérséklet beálltát, az éjszaka folyamán 15 kilométer/órás széllökés is volt a töböralji zónában.
Ezzel a 29-ik fagyos napot regisztrálta a Mohos-töbör mérőállomás az idei nyári szezonban.
A Mohos-töbörbéli fagyokról folyamatosan hírt adunk, körülbelül egy hete mínusz 3,2 Celsius fokig süllyedt a léghőmérséklet a Mohos-töbörben.
Átaludták a hevesiek ezt a dermesztő bükki jelenséget – most derült ki, mi történt az éjjel
Előtte is egy pár nappal a késő hajnali, vagy kora reggeli órákban (nevezze mindenki ahogy szeretné) mínusz 0,7 Celsius fokon állt be legalacsonyabb hőmérséklet.
Még fél Heves aludt, amikor ez történt a Bükkben – országosan is ritka, mire lettek figyelmesek a fák között
