Ettől még az edzettek is ledermednek! Nem kellene itt lennie, de újra észlelték a bükki fák között!

Címkék#hideg#Mohos-töbör#Bükk

Szokatlanul hideg éjszaka köszöntött a Bükk-fennsíkra csütörtökön. A Mohos-töbör mélyedésében hajnalra mínusz 2,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet.

Heol.hu

Csütörtökön éjszaka tovább folytatódott a fagyos nyári napok sorozata a Bükk-fennsíkon – írja a Mohos-töbröt monitorozó intézet közösségi oldalán. Bár a légköri körülmények csak egy néhány órás meteorológiai ablakban voltak kedvezőek, így is mínusz 2,7 Celsius fokig csökkent a léghőmérséklet a Mohos-töbörben.

Nagyon zavart, kései kiépülés előzte meg a minimumhőmérséklet beálltát, az éjszaka folyamán 15 kilométer/órás széllökés is volt a töböralji zónában.

Ezzel a 29-ik fagyos napot regisztrálta a Mohos-töbör mérőállomás az idei nyári szezonban.

A Mohos-töbörbéli fagyokról folyamatosan hírt adunk, körülbelül egy hete mínusz 3,2 Celsius fokig süllyedt a léghőmérséklet a Mohos-töbörben.

Előtte is egy pár nappal a késő hajnali, vagy kora reggeli órákban (nevezze mindenki ahogy szeretné) mínusz 0,7 Celsius fokon állt be legalacsonyabb hőmérséklet.

 

